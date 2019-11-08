2019/11/08 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين

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