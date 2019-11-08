الاعلام الامني: سقوط 17 صاروخا على قاعدة القيارة في نينوى

2019/11/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن سقوط 17 صاروخا على قاعدة القيارة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٧ صاروخاً على قاعدة القيارة في محافظة نينوى".

واضافت ان "الصارويخ لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".

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