2019/11/08 | 21:40

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سقوط 15 صاروخ كاتيوشا على معسكر القيارة جنوب الموصل

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سقوط 15 صاروخ كاتيوشا على معسكر القيارة جنوب الموصل

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