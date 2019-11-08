النائب شيروان دوبرداني يكشف عن جدول أعمال جلسة السبت لمجلس النواب

2019/11/08 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب شيروان دوبرداني، عن تفاصيل جدول اعمال جلسة يوم غد لمجلس النواب.

وأوضح دوبرداني في تصريح، ان جلسة يوم السبت ستشهد مناقشة الخطوات التي ستتبعها الحكومة، في تنفيذ حزم الإصلاحات المعلنة، والدعوات المتعلقة بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، إضافة الى قانون التقاعد، وامتيازات المسؤولين، مبينا ان نواب الكتل الكردية، توجهوا الى بغداد لحضور الجلسة.

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