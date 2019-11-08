المتحدث الحكومي: قمنا بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين

2019/11/08 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة قامت بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين.

وقال الحديثي في تصريح، إن الحكومة العراقية تعمل على سن العديد من القوانين الإصلاحية في البلاد، مبينا أنها تعمل على سن قانون جديد للانتخابات، وتوزيع عادل للثروة.

وأضاف، ان الحراك يساعد السلطة السياسية على معالجة الكثير من الخلل، مشيرا الى أن الحراك السلمي محل احترام من قبل السلطات.

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