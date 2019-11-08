السلطات العراقية تعلن اطلاق 17 صاروخا على قادة عسكرية في نينوى

2019/11/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة عن سقوط قرابة 17 صاروخا على قاعدة عسكرية في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٧ صاروخاً على قاعدة القيارة في محافظة نينوى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

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