‏ محلل سياسي: تقرير العفو الدولية سيُجبر الدول الكبرى على التدخل لصالح المُتظاهرين

2019/11/08 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد المحلل السياسي أحمد الخضر، اليوم الجمعة، أن التقارير الدولية التي أدانت استخدام العنف ضد المتظاهرين ستشكل ضربة كبيرة للحكومة العراقية.الخضر قال لمراسل الحل، إن «الحكومة […]

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