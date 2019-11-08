بالصور ... القوة الجوية يتعادل سلبيا امام مولودية الجزائر

2019/11/08 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعادل فريقا القوة الجوية ومولودية الجزائر من دون أهداف ، اليوم الجمعة ، ضمن ذهاب دور ال١٦ من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال والتي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في اربيل .

المباراة كانت متكافئة لحد ما بين الطرفين ، حيث استطاع الصقور من خلق عدد من الفرص طوال التسعين دقيقة ، لكن سوء طالع حال دون تسجيل هدف على اقل تقدير ، في المقابل اظهر مولودية الجزائر مستواه في العديد من فترات اللقاء وكاد ان يخطف النقاط الثلاث لولا تسرع مهاجميه.

يذكر أن مباراة الاياب بين الفريقين ستقام يوم السادس عشر من شهر كانون الأول المقبل في الجزائر.

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