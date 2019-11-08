“دو كيرشوف”: داعش يخبأ الاثار المسروقة من العراق وسوريا لبيعها لاحقا

2019/11/08 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي “جيل دو كيرشوف”، احتفاظ تنظيم داعش الإرهابي، بعدد كبير من القطع الأثرية المسروقة، خلال سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، بانتظار بيعها لاحقا.

وأعرب “دو كيرشوف” في تصريح، عن اعتقاده بأن كثيرا من قطع الاثار المسروقة، لا تزال مخبأة في محيط العراق وسوريا، بانتظار تراجع الاهتمام بها، لطرحها في الأسواق، لدى دور مزادات، في غضون ست إلى سبع سنوات، لافتا الى ان التنظيم الإرهابي، كان ينشر لقطات تتضمن تدمير المواقع الاثرية، ضمن حملته الدعائية، لكنه قام على ارض الواقع، ببيع تراخيص للتنقيب الأثري، ونهب الاثار، على الرغم من كون هذا النمط من التمويل هامشيا، بالمقارنة مع وارداته الأخرى.

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