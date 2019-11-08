تستضيف قوات اميركية ..سقوط 17 صاروخ قرب قاعدة القيارة العسكرية بنينوى

2019/11/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / نينوى

اعلنت وزارة الدفاع ، فى بيان إن 17 صاروخ سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية فى شمال البلاد اليوم الجمعة لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر أمنى إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية.ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التى يُعتقد أنها نفذت الهجوم.



ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها.

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