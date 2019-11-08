/17/ صاروخاً تستهدف قاعدة القيارة.. والقوات العراقية تبحث عن عناصر «إرهابية»

2019/11/08 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن /17/ صاروخاً من طراز (كاتيوشا) سقطت على #قاعدة_القيارة الجوية التي تتواجد فيها قواتٌ أميركية في محافظة #نينوى.وأوضحت الخلية الأمنية في […]

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