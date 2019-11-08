2019/11/08 | 22:42

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تحالف الفتح يعلن دعمه للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين ودعم الاجهزة

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تحالف الفتح يعلن دعمه للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين ودعم الاجهزة الامنية والمتظاهرين السلميين

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