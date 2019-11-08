نائلة الشقراوي - حين تصنع وحيدة المي من الخراب مجد الفكرة والنص

2019/11/08 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي وأنا أكتب ملاحظاتي على هوامش نوة الصادرة عن الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم للروائية وحيدة المي ،ضاق بي المكان وصار البياض المتبقي من السطور غير قادر على استيعاب المفاتيح التي ادونها للتحليل لاحقا ،ففي كل صفحة فكرة تستدعي افكارا أخرى تندس بوضوح بين حيثيات السرد ورموزه الكثيفة،استغربت كيف سقطت الرواية من عيون لجان الجوائز العربية (حصلت على جائزة الكريديف)، ولكن لا غرابة فنوة نفسها ساقطة من......

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