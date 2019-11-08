لينا الشّيخ - حشمة - الحبّ: حكاية بطلٍ لهذا الوجود- قراءة تحليليّة في رواية -باب الأبد- لصونيا خضر

2019/11/08 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لينا_الشّيخ_-_حشمة تقسم الرّواية لثلاثة أجزاء.في الجزء الأوّل تحيي الرّاوية لوحة من اللّوحات المعلّقة على جدران بيتها، تحيي منها امرأة وتطلق عليها اسم "كارمن" وتتخيّلها في علاقة حبّ مع "جاد" حيث يتراسلان عبر الرّسائل الإلكترونيّة.أمّا الجزء الثّاني فيتناول في الأساس حكاية إيفيت المطلّقة وابنها سامي وصديقه آدم.في حين يقوم الجزء الأخير على حوار بين الرّاوية وكارمن امرأة اللّوحة.تنتمي الرّواية للسّرد النّسويّ، ......

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