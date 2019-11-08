قتلى في الجنوب و متظاهرو كربلاء يردون على حرق خيام الاعتصام

2019/11/08 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاء، البصرة،ذي قار،أفاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة كربلاء ، أن متظاهرين غاضبين تمكنوا من تجاوز كتل إسمنتية والعبور باتجاه مبنى محافظة كربلاء ورمي القوات الأمنية بالحجارة ما تسبب بإصابة عدد من عناصر الأمن.

وقال ان قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اطلقت قنابل دخانية باتجاه موقع الاعتصام في ساحة التربية ،ما تسبب بحالات اختناق.

وفي البصرة قال مراسل “كلكامش برس” ان قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا في ساحة البحرية وسط البصرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت النار على محتجين أثناء فض اعتصام في مدينة البصرة الخميس.

وفي ذي قار أفادت مصادر لـ”كلكامش برس” أن حصيلة الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في قضاء الرفاعي شمال ذي قار ارتفعت إلى 12 إصابة ثلاث منها بطلق ناري.

وأودت حملة، تنفذها السلطات على محتجين معظمهم عزل، بحياة أكثر من 260 شخصا منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.

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