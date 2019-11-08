نشطاء لـ”كلكامش “:المستشفيات ترفض تسليم اي جثة متظاهر دون التوقيع على “براءة الحكومة من القتل”

2019/11/08 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاء قال نشطاء في محافظة كربلاء ، ان تعميما تم توجيهه الى المستشفيات في المحافظة ، يقضي بعد تسليم اي جثة لمتظاهر من دون توقيع ذويه على ورقة تثبت ان سبب الوفاة هو “حادث عرضي”.

واكد الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه ، في اتصال بـ”كلكامش برس” ان “هذا الاجراء يدفع السلطات الى ارتكاب المزيد من القتل “،مؤكدا ان “عشائر الشهداء ستتحرك بهذا الاتجاه “.

واضاف ان ” التظاهرات المناهضة للحكومة وللنظام السياسي القائم على المحاصصة ،مستمرة ولن تتوقف مهما ارتكبت السلطات من انتهاكات لثني الشعب عن المطالبة بحقوقه المسلوبة منذ 16 عام “.

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