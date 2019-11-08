خاص للتغيير: سقوط 15 صاروخ كاتيوشا على معسكر القيارة جنوب الموصل

2019/11/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر خاصة للتغيير عن تعرض معسكر القيارة جنوب الموصل لقصف صاروخي.

واكدت المصادر، سقوط خمسة عشر صاروخا من طراز كاتيوشا على معسكر القيارة جنوب الموصل، مشيرة الى أن منطقة القيارة في حالة ذعر كبير نتيجة القصف الصاروخي.

وأضافت، أن الصواريخ اطلقت من المناطق المحيطة بمعسكر القيارة والتي تبعد من اثني عشر الى خمسة عشر كيلو مترا عن المعسكر.

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