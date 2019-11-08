منظمة العفو تطالب وزير الداخلية بالكشف عن مصير المهداوي

2019/11/08 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات العراقية إلى الكشف عن مصير الناشطة صبا المهداوي التي اختطفت على يد مسلحين مجهولين بعد عودتها من ساحة التحرير الأسبوع الماضي

وشددت أن السلطات العراقية أخفقت في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات المرتكبة ضد النشطاء والصحفيين.

وأضافت العفو الدولية أن اختطاف الطبيبة صبا المهداوي يأتي في اطار حملة لإسكات حرية التعبير في العراق.

وقالت المنظمة في رسالة عاجلة وجهتها لوزير الداخلية ياسين الياسري إن الشرطة العراقية لم تبلغ أسرة المهداوي بأي معلومات عنها رغم مرور ستة أيام على اختطافها.

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