بعد عزل العراقيين عن العالم ..تعرف على خسائر البنوك بسبب قطع الانترنت

2019/11/08 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة ، بأن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة الحالية لمحاولة كبح الاحتجاجات الشعبية السلمية في البلاد.

وبات العراقيون لليوم الرابع على التوالي معزولون عن العالم الخارجي بعد قطع خدمة الانترنت عن البلاد من قبل السلطات الحكومية باستشناء محافظات كردستان العراق وبشكل “غير معلن” بهدف التعتيم الاعلامي عن الانتفاضة الشعبية في بغداد ومحافظات عراقية اخرى، مااثار استياء العراقيين وغضبهم من الاجراءات الحكومية التعسفية.

وأضاف المصدر ، ان”الخسائر المجمعة للبنوك الخاصة وشركات الهاتف المحمول وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران تتجاوز في المتوسط (40) مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار خلال أكثر قليلاً من شهر”.

وقال المصدر في حديث نقلته الاندبندنت، اليوم الجمعة ، إن”البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ حوالى (16) مليون دولار يومياً منذ أول انقطاع للإنترنت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

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