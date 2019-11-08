اخماد حريق اندلع في احد طوابق المطعم التركي وسط بغداد

2019/11/08 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق مساء اليوم الجمعة في احد طوابق المطعم التركي المقابل لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان انه تمت السيطرة على حادث حريق اندلع في الطابق السابع داخل المطعم التركي من قبل فرق الاطفاء التابعة للمديرية.

وذكرت المديرية ايضا ان الحادث لم يسفر عن اية اضرار بشرية.

ويتحصن المئات من المتظاهرين بالمطعم التركي او ما يسميه العراقيون بـ"جبل احد" لما يحمل من رمزية بالنسبة للاحتجاجات في العراق.

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