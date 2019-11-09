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#لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14-


#لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14-
2019/11/09 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد مغتربون لكن مازلنا ننتمي ..

و لنا الحق في الوطن…-عندما أمرّ على خطابات معارضةِ الفنادق..

معارضةِ الكسل و القوالب المستوردة الجاهزة..

يحتضنني الأمل للحظات..

و بعد أن أقرأ..

و مع كل شهادات الطب..

التحليل النفسي و الفلسفة التي حصّلتها..

مع كل الكتب التي قرأتها..

و تلك التي تخيلتها....كل كنايات اللغة العربية..

استعاراتها و رموزها..و مع جميع كلمات الشتم المهذ......

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