لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14

2019/11/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد مغتربون لكن مازلنا ننتمي ..و لنا الحق في الوطن…-عندما أمرّ على خطابات معارضةِ الفنادق..معارضةِ الكسل و القوالب المستوردة الجاهزة..يحتضنني الأمل للحظات..و بعد أن أقرأ..و مع كل شهادات الطب..التحليل النفسي و الفلسفة التي حصّلتها..مع كل الكتب التي قرأتها..و تلك التي تخيلتها....كل كنايات اللغة العربية..استعاراتها و رموزها..و مع جميع كلمات الشتم المهذ......

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