2019/11/09 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد مغتربون لكن مازلنا ننتمي ..
و لنا الحق في الوطن…-عندما أمرّ على خطابات معارضةِ الفنادق..
معارضةِ الكسل و القوالب المستوردة الجاهزة..
يحتضنني الأمل للحظات..
و بعد أن أقرأ..
و مع كل شهادات الطب..
التحليل النفسي و الفلسفة التي حصّلتها..
مع كل الكتب التي قرأتها..
و تلك التي تخيلتها....كل كنايات اللغة العربية..
استعاراتها و رموزها..و مع جميع كلمات الشتم المهذ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و لنا الحق في الوطن…-عندما أمرّ على خطابات معارضةِ الفنادق..
معارضةِ الكسل و القوالب المستوردة الجاهزة..
يحتضنني الأمل للحظات..
و بعد أن أقرأ..
و مع كل شهادات الطب..
التحليل النفسي و الفلسفة التي حصّلتها..
مع كل الكتب التي قرأتها..
و تلك التي تخيلتها....كل كنايات اللغة العربية..
استعاراتها و رموزها..و مع جميع كلمات الشتم المهذ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#لمى محمد - الأنظمة العربية و نسخُ المعارضة المشوهة- حب عربي 14-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).