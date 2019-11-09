زكي رضا - المرجعية تمسك العصا من الوسط

2019/11/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا لم تختلف خطبة المرجعية اليوم عن خطبها السابقة من حيث المضمون، ولا من حيث الشكل لحدود بعيدة.فخطابها لا يزال يدور في نفس الحلقة المفرغة، دون أن تتقدم ولو خطوة واحدة للأمام من باب رفع العتب على الأقل.فهي تحاول في هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد مسك العصا من وسطها، مع ميل في أن تكون الى جانب السلطة وإن كان ذلك يجري بحذر هذه الأيام.فهي اليوم وقبل أن تتطرق الى نقاطها الخمس من خطبتها، بدت في و......

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