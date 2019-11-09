نصير عواد - الإسلاميون وكسر التظاهرات

2019/11/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصير_عواد يحدث في مرحلةٍ معينة من الانحطاط الحضاريّ ان تطفو على السطح "وجوه" ومجموعات عديمة القيمة، يفوق حضورها رجالات وفئات لها تاريخ من الكفاح وشحذ الفكر."وجوه" تعرف ماذا تريد ولكنها لا تدرك ذاهبة إلى أين، وتتعايش مع انحطاطها بوصفه حالة طبيعية ومتقدمة على ظروف سبقتها.اما الشرائح الاجتماعيّة الغير قادرة على التساكن مع الانحطاط فإنها تنسحب تدريجيا من المشهد وتنغمس في الفكر المعارض، بانتظار الفرصة للخروج إ......

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