2019/11/09 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة و أوجاع صبر تشق الفؤاد كما تشق المُفقِّئة الشعابو صدر انخسف من علّة تقدح الزنادفيا فئ مالي قد أقرأت نجوم ليل ذي ملاجِئو كدِئ غراب في شحيجه يفتّ الأكبادو كشأت سيوف البلىحشا لألأت ناره تأبى الإخمادفلا المُودّأة وارت العظام ولا الترابولا الحياة أقبلت تسقي العبادأوجأت لعمري في البرايا ركيّتها فإن شِمت وصلها تمنّعت تهوى البعاد***أيا أرضا غائلة النِّ......

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