روسيا توصي مواطنيها بعدم زيارة العراق

2019/11/09 | 09:33

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بغداد اليوم- بغداد

أوصت الخارجية الروسية، السبت (09 نشرين الثاني 2019)، المواطنين الروس بعدم زيارة العراق في المستقبل القريب، بسبب الوضع المضطرب هناك واحتدام خطر التهديد الإرهابي.

وقالت الخارجية في بيان إنه "بسبب الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي في عدد من المناطق العراقية والصعوبات في تقديم المساعدة القنصلية، فإن زيارات المواطنين الروس لهذا البلد تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وتتواصل الاحتجاجات في العراق ضد تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد منذ أوائل أكتوبر الماضي، وتشمل مختلف المناطق والنواحي في البلاد تقريبا، وتترافق مع أعمال عنف واضطرابات، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة حكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات عامة مبكرة للبرلمان.

بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن استقالة الأخير من منصبه وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال "لن يرضي المتظاهرين، وستفاقم الأزمة وتعقد الأمور".

وذكر الحد

بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني، 2019) إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة، فيما أشار إلى أن اللجوء للسلاح هو "آخر خيار" للقوات الأمنية في ساحات التظاهر.

بغداد اليوم _ متابعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن "من المستحيل"، إنشاء بنية أمنية اقليمية "صلبة" في الشرق الأوسط، و"إحلال الاستقرار" في العراق وسوريا وافغانسان، دون مشاركة إيران في ذلك.

وذكرت المتح

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