2019/11/09 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 21 سنتاً لیبلغ 88،62 دولاراً، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الاسواق العالمیة انھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات مرتفعة 22 سنتا لیبلغ عند التسویة 51،62 دولاراً للبرمیل.

وارتفعت عقود خام القیاس الامریكي غرب تكساس الوسیط 9 سنتات لیسجل عند التسویة 24،57 دولاراً للبرمیل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض سعر برميل النفط الكويتي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض سعر برميل النفط الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).