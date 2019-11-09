2019/11/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني تراكمت وتعددت أسباب اندلاع الانتفاضة الشعبية المتواصلة ابتداءً من مساء السابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي.هذه الأسباب ونتائجها المدمِّرة يمكن أن تطلق ثورة كاملة، وليس انتفاضة فحسب، كما حصل ويحصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.رغم ذلك، فإن المشهد الراهن في لبنان يتجاوز كل تبسيط من نوع أن الصراع القائم، هو، حصرياً، بين سلطة فاسدة ومرتكبة وفاجرة، وأكثرية اللبنانيين من المتضررين من ذلك، ممن يهدّد لقمة ع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعد الله مزرعاني - المشهد الموضوعي في الساحات والأهداف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعد الله مزرعاني - المشهد الموضوعي في الساحات والأهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).