سعود قبيلات - شهادة شاهد وفاعل من الخندق الآخر

2019/11/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات سأقوم، تالياً، ببعض التمهيد الضروريّ لموضوعي ثمّ أدخل صلبه.وصلب الموضوع هنا هو كتابُ مذكّراتٍ لرجلٍ كان في موقعٍ أمنيٍّ خطير في ظرفٍ محتدم.لذلك، فإنَّ كتابه هذا ينطوي على أسرارٍ ومعلوماتٍ مهمّة وفيها الكثير من الدروس والعِبَر.أتَّفق مع الدكتور سمير أمين في أنَّه لا يمكن لرؤية اقتصاديّة اجتماعيّة سياسيّة أنْ تكون جدّيّة وعلميّة إلا إذا تعاملت مع النظام الرأسماليّ الدوليّ ككتلة واحدة ت......

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