نيجيرفان بارزاني مهنئاً بمولد النبي: نامل أن تكون دافعاً لإعلاء رسالة السلام

2019/11/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، برقية تهنية بمناسبة مولد النبي محمد.

وقال بارزاني في برقيته "بمناسبة ذكرى مولد رسول الإسلام محمد (ص) نتقدم بأحر التهاني إلى كافة مسلمي كوردستان والعراق والعالم، آملين أن تكون هذه الذكرى المباركة مبعث خير وسعادة لكل شعوب منطقتنا والعالم، وأن تصبح دافعاً أكبر لجميع الأطراف لإعلاء رسالة السلام وتمهيد أرضية الصداقة والتسامح والتعايش بين الشعوب وبين كافة المكونات القومية والدينية".

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