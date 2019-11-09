روسيا توصي مواطنيها بعدم زيارة العراق

2019/11/09 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أوصت الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم زيارة العراق في المستقبل القريب، بسبب الوضع المضطرب هناك واحتدام خطر التهديد الإرهابي.

وقالت الخارجية في تحذيرها للمواطنين: "تشير وزارة الخارجية الروسية إلى أنه بسبب الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي في عدد من المناطق العراقية والصعوبات في تقديم المساعدة القنصلية، فإن زيارات المواطنين الروس لهذا البلد تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وتتواصل الاحتجاجات في العراق ضد تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد منذ أوائل أكتوبر الماضي، وتشمل مختلف المناطق والنواحي في البلاد تقريبا، وتترافق مع أعمال عنف واضطرابات، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة حكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات عامة مبكرة للبرلمان.

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