بالوثيقة.. السوداني يتحدث عن بيع للمناصب بـ

2019/11/09 | 10:35

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بغداد اليوم- بغداد

يتبع.......

بغداد اليوم- بغداد

أوصت الخارجية الروسية، السبت (09 نشرين الثاني 2019)، المواطنين الروس بعدم زيارة العراق في المستقبل القريب، بسبب الوضع المضطرب هناك واحتدام خطر التهديد الإرهابي.

وقالت الخارجية في بيان إنه "بسبب الوضع الصعب واستمرار النشا

بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن استقالة الأخير من منصبه وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال "لن يرضي المتظاهرين، وستفاقم الأزمة وتعقد الأمور".

وذكر الحد

بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني، 2019) إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في البصرة، فيما أشار إلى أن اللجوء للسلاح هو "آخر خيار" للقوات الأمنية في ساحات التظاهر.

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