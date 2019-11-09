ارتفاع قتلى اشتباكات البصرة إلى 10

2019/11/09 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت وسائل اعلام، بأن نحو 10 متظاهرين سقطوا في محافظة البصرة بالإضافة لعشرات المصابين، أثناء الاحتجاجات يوم أمس الجمعة.

وذكرت محطة “العربية الحدث”، أن “القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة”.

وفي بغداد، اسفرت الاشتباكات عن جرح مئات المتظاهرين في شارع الرشيد، حيث إطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل الدموع والقنابل الصوتية.

وحاول المتظاهرون الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف

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