نواب الكرد يؤكدون حضورهم لجلسة البرلمان هذا اليوم

2019/11/09 | 11:06

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، أن نواب الكتل الكردية، سيحضرون جلسة البرلمان العراقي لهذا اليوم.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب الكتل الكردية سيحضرون جلسة اليوم، لبحث التصويت على حزمة الاصلاحات الجديدة التي اطلقتها الحكومة، لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي".

وأضاف أن "هنالك اجماع داخل البرلمان على الإسراع بحسم ملف موازنة عام 2020"، لافتا إلى أن "الكتل الكردية قدمت جمع المقترحات التي من شأنها التوصل إلى حسم التصويت على الموازنة من دون اي معرقلات".

واوضح آلي أن "حكومة الإقليم طرحوا جزئيات بسيطة تتعلق بالاستحقاقات المالية، ومن المؤمل تجاوزها وتضمينها خلال مناقشة قانون الموازنة في الجلسات المقبلة".

وكان مجلس النواب اعلن أمس الجمعة، عزمه عقد جلسة له اليوم السبت، لمناقشة عدة قوانين وأمور، بينها "حزمة إصلاحات ثالثة".

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "البرلمان سيعقد جلسته يوم السبت المقبل، في الساعة الواحدة بعد الظهر".

ومن جانبه، قال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم السبت، قانون التقاعد الموحد، وقانون الانتخابات، إضافة إلى الغاء امتيازات المسؤولين، والتصويت على حزمة إصلاحية ثالثة".

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وذكر الحد

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