خبيرٌ استراتيجي يُحذّر المتظاهرين من مصيرٍ مجهول في حال تراجعهم

2019/11/09 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق حذّر الباحث والخبير الاستراتيجي “مؤيد الجحيشي” المتظاهرين من مصيرٍ مجهول في حال تراجعوا عن مطالبهم، بعد التهديد الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة ضد مَن أسماهم بـ […]

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