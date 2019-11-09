بالفيديو | مسرور بارزاني يشارك في مراسم المولد النبوي بأربيل

2019/11/09 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولون يشاركون في المراسم – صورة لكوردستان 24

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