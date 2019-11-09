الأمين العام لمجلس النواب: العراق بأمس الحاجة لحركة ثورية

2019/11/09 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد الأمين العام لمجلس النواب، سيروان عبد الله، اليوم السبت، حاجة العراق لـ”حركة ثورية”، في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح مدن وسط وجنوب البلاد.

وقال عبد الله في تغريدة له بموقع “تويتر”: “أقولها بصراحة بعد 16 سنة لتغيير النظام البائد، العراق كان بأمس الحاجة لهذه الهزة والحركة الثورية الشبابية من أجل التغير الإيجابي وسلمي”.

واضاف: “حبذا لو كانت لم تصل الى حالة العنف وكثرة الضحايا”، مردفاً “أبارك لجميع الشباب في كافة أنحاء العراق”.

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