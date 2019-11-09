لبنان... ارتفاع أسعار السلع 40% بسبب تقلص وجود الدولار

2019/11/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ​حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد اللبنانية​، طارق يونس، عن ارتفاع أسعار السلة الغذائية كاملة في لبنان بمعدل 6 و8 في المئة، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.

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