قصف ثلاثة مواقع لـ”داعش” في منطقة حدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين

2019/11/09 | 11:37

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، السبت (9 تشرين الثاني 2019)، بأن قوات الجيش العراقي، قصفت ثلاثة مواقع، تابعة ...





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