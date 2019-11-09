رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة بمناسبة المولد النبوي

2019/11/09 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني – صورة: رئاسة إقليم كوردستان

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