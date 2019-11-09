إيران تعلن تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي ضمن الخطوة الرابعة

2019/11/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في محطة "فوردو" ضمن الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية.

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