فاطمة ناعوت - عيدُ الحبّ المصري … والڤالنتين الإيطالي

2019/11/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت من الطُّرف اللطيفة التي تتكرّر كل عام في أسرتي، أن يعتذر زوجي عن عدم إحضار هدية لي في عيد الڤ-;-النتين الإيطالي (14 فبراير) بحجّة أنه لا يؤمن إلا بالعيد المصريّ وفقط، من باب الحفاظ على الهُوية المصرية! ثم يتحجّج في عيد الحب المصري (4 نوفمبر ) بأنه لا يؤمن إلا بالعيد الإيطالي، لأنه الأكثر أصالةً وقِدمًا وعالمية! وللحق أنه بعد ذلك الاعتذار المرح، يفاجئني بهدية في هذا العيد وذاك.ولكنني فكّرت أن ......

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