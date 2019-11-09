عبدالخالق حسين - العراق.. أين الخلل؟

2019/11/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين (قول الصدق في زمن الخديعة ثورة - جورج أرويل).في زمن الانترنت ومشتقاته، مثل الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعي، واليوتيوب وغيرها، صار بإمكان أي فرد لديه إلمام في استخدام التقنية المعلوماتية (IT)، أن يفتح له قناة تلفزيونية، وإذاعة، وصحافة إلكترونية وغيرها، يبث من خلالها ما يشاء من حقائق وتزييف الحقائق، وأراجيف وفبركات، بل وحتى العمل على إسقاط حكومات وأحزاب، وإفلاس شريكات، وتسقيط شخص......

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