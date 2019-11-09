بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/11/09 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال جلسة البرلمان، المقرر انعقادها اليوم السبت.

وبحسب الوثيقة، تضمن “جدول اعمال جلسة اليوم، التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، وعلى لجنة قواعد السلوك النيابي، ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة”.

يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسته الـ12 اليوم السبت في الساعة الواحدة ظهرا.

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