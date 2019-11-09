الارهاب الرسمي المجاز

2019/11/09 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري ١- بعدما تخلص الشعب العراقي وابناء المحافظات السنية من ارهاب داعش الوحشي الذي دمر الحرث والنسل والبناء واورث الخراب ونهب الموارد واحل الحرام بأسم الدين والدين براء من...أكمل القراءة ←

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