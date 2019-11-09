الخونة.. لا يركن.. اليهم.. في شدة.. وطن ؟

2019/11/09 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي لابد من كلمات يسيرات عما اقصد اليه من وراء هذه السطور القليلات، ليعرف القارىء الكريم عما كتب فيها من موضوع التغيير في عام 2003 وما بعده مما...أكمل القراءة ←

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