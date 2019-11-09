2019/11/09 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجم الدليمي عادل عبد المهدي مجرم بامتياز 1-استخدم عادل عبد المهدي وفريقه منذ الاول من شهر اكتوبر ولغاية 24،منه،اسلوب قذر لقمع المتظاهرين السلميين من خلال استخدام قناصين مجرمين مدربين بشكل...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من((منجزات)) عادل عبد المهدي خلال عام من حكمه؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من((منجزات)) عادل عبد المهدي خلال عام من حكمه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).