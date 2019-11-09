عبد المهدي يتوعّد المُتظاهرين بجملةٍ من العقوبات أشدّها السجن المؤبّد

2019/11/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق توعّد رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي المتظاهرين ممن يرتكبون أفعالاً «إجرامية وإرهابية» بعقوباتٍ صارمة تبدأ بالسجن سنة واحدة وتنتهي بالمؤبّد.مطالباً المحتجين من أبناء العراق بـ «المحافظة على […]

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