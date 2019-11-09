نائب كردي: العبادي جامل بنهاية دورته البارزاني ليوافق على ولاية ثانية

2019/11/09 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب هوشيار عبد الله، السبت، ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي "لم ينجح نجاحا وطنيا"، مبينا انه في نهاية دورته جامل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ليوافق على ولاية ثانية.

وقال عبد الله في حديث لبرنامج بعد التحرير الذي تبثه فضائية السومرية ان "جزء من المشاكل الموجودة الان على المستوى الخدمي والنفطي تعود الى زمن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي"، مبينا ان "العبادي كان لديه فلسفة التسويف والتأجيل وكان لديه خطابين المعلن والخفي".

واضاف ان "العبادي كان يتكلم في الاعلام بشكل وفي الخفاء بشكل اخر"، مشيرا الى انه "في نهاية دورته كان يجامل مجاملة كبيرة جدا لمسعود البارزاني لكي يقبل ان تكون له دورة ثانية".

وتابع ان "العبادي لم ينجح نجاحا وطنيا"، مشيرا الى انه "كرؤية وطنية ناضجة واستراتيجية كان لديه فشل ذريع".

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