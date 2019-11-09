الحرس الثوري الايراني: ان الحظر الأميركي عمل استفزازي وسيجعل القوات المسلحة أكثر عزيمة

2019/11/09 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الحرس الثوري الإيراني ان الحظر الأميركي عمل استفزازي وسيجعل القوات المسلحة أكثر عزيمة على مواجهتها.

وأدان الحرس الثوري في بيان المحاولة الأخيرة للنظام الأميركي في فرض حظر على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين الايرانيين، معتبرا ان هذه الخطوة عملاً استفزازياً وسيجعل القوات المسلحة أكثر عزيمة على تطبيق السيناريوهات المناسبة لمواجهة واشنطن وحلفائها.

وأكد البيان ان الاجراءات الاميركية تعكس هزيمة وعجز أميركا وتقوي عدم ثقة وكراهية الشعب الايراني للمسؤولين الاميركيين وتسرع في الزوال الاميركي المؤكد على حد وصف البيان.

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