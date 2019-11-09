2019/11/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي يَا لَلْرَوْعـَةِ! أَيُّ نَاسٍ أَنْتُم؟!(1)يفغيني أليكساندروفيتش يفتوشينكو، الشَّاعر، الرِّوائي، النَّاشر، الممثِّل، الفنان التَّشكيلي، الأستاذ الجَّامعي، المصوِّر الفوتوغرافي، المخرج السِّينمائي، كاتب السِّيناريو والمسرح، خرِّيج معهد غوركي للآداب، عضو الأكاديميَّة الأمريكيَّة للفنون والعلوم، الرُّوسي من أصل أوكراني، الذي يجيد الإنجليزيَّة والأسبانيَّة إلى جانب لغته الأم، الأكثر مقروئي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال الجزولي - يفتوشينكو في الخرطوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كمال الجزولي - يفتوشينكو في الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).